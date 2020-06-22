Убийцу Джорджа Флойда в тюрьме разрешили охранять только белым надзирателям

В тюрьме в Миннесоте охранять экс-полицейского Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.

Адвокат восьми охранников Бонни Смит рассказала NBC News, что руководство тюрьмы приказало ее клиентам покинуть пятый этаж, где будет находиться Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда. По словам Смита, все, кому было приказано уйти, были цветными людьми, и их заменили белые офицеры.

Смит заявила, что темнокожие надзиратели чувствовали себя "униженными", поскольку такое решение руководства тюрьмы заставило их считать, будто им не доверяют.

"Они высококвалифицированные, опытные профессионалы в опасных и нестабильных ситуациях, и они были так же хорошо подготовлены, как и их белые коллеги... Тот факт, что им не позволили этого сделать, опустошил их", – сказала Смит.

В своем иске темнокожие надзиратели требуют денежной компенсации, а также публичных извинений и антирасистских тренингов для всех сотрудников тюрьмы.

Руководство тюрьмы, в то же время, объяснило такое решение "заботой" о темнокожих надзирателях, поскольку убийство Флойда могло привести к серьезной "расовой травме".

"Признавая, что убийство Джорджа Флойда может привести к особенно острой расовой травме, я почувствовал, что моя прямая обязанность — защищать и поддерживать сотрудников, которые могли быть травмированы, столкнувшись с Шовеном. … я принял решение ограничить влияние цветных работников на подозреваемого в убийстве, который потенциально может ухудшить эти чувства", – заявил суперинтендант тюрьмы Стив Лидон.

Адвокат на это ответила, что если бы Лидон пытался уберечь ее подзащитных от расовой травмы, то он бы, наоборот, не ограничивал их работу.

"Он не предотвращает расовую травму – он создает ее", – отметила она.

Напомним, Дерека Шовина обвиняют в убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийстве по неосторожности. 25 мая в Миннеаполисе при задержании темнокожего мужчины Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

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