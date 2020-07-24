Военные шпионы из КНР. В США арестовали трех граждан Китая за мошенничество с визами

В США утверждают, что четверо подозреваемых китайцев являются военными учеными. Один из них cкрывается в китайском консульстве.

В США предъявили обвинения четырем гражданам Китая в мошенничестве с визами, которые солгали о своей службе в вооруженных силах Китая. Об этом сообщает ВВС.

На данный момент трое обвиняемых находятся под арестов, также ФБР пытается арестовать четвертого, который скрывается в консульстве Китая в Сан-Франциско.

В рамках расследования агенты ФБР опросили людей в 25 городах США, которые имеют "незаявленную связь" с вооруженными силами Китая. Обвинители говорят, что подозреваемые являются частью китайского плана по отправке военных ученых в США.

Члены Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подали заявки для получения исследовательских виз в США, скрывая свою "истинную связь" с военными, говорится в заявлении Министерства юстиции.

"Это еще одна часть плана Коммунистической партии Китая по использованию нашего открытого общества и эксплуатации академических институтов", – заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Аресты начались после того, как США сообщили, что один из подозреваемых китайских ученых укрылся в консульстве в Сан-Франциско. До этого, было закрыто китайское консульство в Хьюстоне, которое обвинили в причастности к краже интеллектуальной собственности.

Еще до произошедших арестов, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал обвинения со стороны США "злобной клеветой" и добавил, что Китай "должен предпринять необходимые меры и защитить свои законные права".

В мошенничестве с визами обвиняются Ван Синь, Сун Чэнь, Чжао Кайкай и Тан Хуан, из которых последняя находится в консульстве Китая. Ван Синь был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса. Он является членом НОАК и сотрудником лаборатории военной университета, но в своей визе Синь указал, что ушел из армии в 2016 году.

Сун утверждала, что является невропатологом и ушла из рядов китайской армии. На самом же деле, она оказалась связана с больницами ВВС НОАК в Китае. Чжао Кайкай говорил, что никогда не служил в армии Китая, но на самом деле был членом высшего исследовательского учреждения НОАК.

Членом НОАК оказалась и Тан, у которой нашли фотографии в военной форме и другие доказательства того, что она работала в военно-воздушном медицинском университете.