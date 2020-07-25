"Я убил их невинность и амбиции". В США к пожизненному приговорили 17-летнего трансгендера

Подросток устроил стрельбу в школе, в результате чего погиб один школьник, а еще восемь получили ранения.

В США суд приговорил к пожизненному заключению 17-летнего подростка-трансгендера, который открыл стрельбу в школе. Об этом сообщает ABC News.

"17-летний трансгендерный подросток, который сказал следователям, что начал стрельбу в школе в отместку за издевательства над его гендерной идентичностью, был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения", – говорится в сообщении.

Алек Маккинни и его сообщник Девон Эриксон, 19 лет открыли стрельбу в школе Хайлендс к югу от Денвера 7 мая 2019 года. Во время стрельбы один школьник был застрелен, а еще 8 получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что Маккинни избежал смертного приговора, так как на момент стрельбы он был несовершеннолетним. Приговоренный подросток-трансгендер выступил в суде с 22-минутным заявлением, в котором взял на себя ответственность и принес извинения каждому из пострадавших. Его сообщник Эриксон вины пока не признает, суд по его делу начнется в сентябре.

"Я убил их невинность. Я убил их амбиции. И я убил их чувство безопасности. Я не только физических убивал людей, но и морально. Я не знаю, как описать то горе, которое я испытываю, когда думаю о жертвах. Ужас, который я принес, действительно слишком огромен", – заявил Маккинни.

Он также отметил, что не заслуживает ни снисхождения, ни прощения и не хочет более легкого приговора. В своей речи Маккинни зачитал послание будущим школьным стрелкам, где попросил своих потенциальных подражателей обратиться за помощью.

"Объем боли, причиненной всем, кто когда-либо заботился о вас, и невинным людям, перевешивает все, что вы переживаете прямо сейчас. Почему вы боготворите кого-то, кто причиняет боль людям, кого-то, кто был настолько слаб, что не смог обратиться за помощь?", – подытожил стрелок.