Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине.

Во время протестов в американском Остине (штат Техас) погиб человек. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине.

"Примерно в 21:52 (05:52) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., (они) наблюдали за протестующими (в тот момент), когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", – сообщили в полиции.

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Стрелок был задержан полицией. О других смертях или пострадавших не сообщается.

Момент стрельбы зафиксировал в онлайн-трансляции один из репортеров, освещающих протесты.

Также, накануне в Луисвилле, штат Кентукки, по улицам города прошли маршем с оружием десятки чернокожих демонстрантов. Так называемая "Черная милиция", получившая название NFAC, требовала от властей правосудия в деле Тейлор, 26-летнего специалиста по неотложной медицинской помощи, которая погибла под градом пуль, когда наркополиция с ордером, но "без стука" вошла в ее дом в Луисвилле.

Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.