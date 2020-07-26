Слесарю пришлось взломать заднюю дверь, чтобы внутрь здания зашли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде.

Американские полицейские, сотрудники ФБР, а также представители пожарной службы, спустя 40 минут после того, как китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне, через задний вход проникли в пустое здание и провели там обыск.

Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, представители спецслужб и полиции поначалу пытались проникнуть в здание через три других входа, однако им этого сделать не удалось. Слесарю пришлось взломать заднюю дверь, чтобы во внутрь здания зашли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде.

Также сообщается, что, по словам очевидцев, до того как китайские дипломаты покинули консульство, там фиксировалась активная деятельность: работники грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором и что-то жгли.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что это здание консульства Хьюстоне – это “центр шпионской деятельности Коммунистической партии Китая”.

Напомним, США приказали Китаю к пятнице, 24 июля, закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас. В Белом доме объяснили такое решение необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.

В ответ на это, Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду, который является административным центром провинции Сычуань.

По словам президента США Дональда Трампа, в перспективе могут быть закрыты и другие генеральные консульства КНР.