Китайские власти вошли в здание американского диппредставительства и приняли его в свое ведение.

По требованию властей КНР в городе Чэнду официально закрылось генеральное консульство США. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил МИД Китая.

"По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (05:00 по Киеву) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", – говорится в сообщении.

Перед зданием генерального консульства был спущен американский флаг, табличка генконсульства демонтирована. Представители китайских властей вошли внутрь и приняли здание в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Напомним, США приказали Китаю к пятнице, 24 июля, закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас. В Белом доме объяснили такое решение необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.

В ответ на это, Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду, который является административным центром провинции Сычуань.