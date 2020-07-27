Шнур посвятил стихотворение протестующим в Хабаровске

Митинги в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации убийств, стали топ-темой для российской оппозиции.

Фронтмен российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в поддержку массовых протестов в Хабаровском крае, начавшихся 11 июля и продолжающихся до сих пор.

Певец опубликовал стих на своем официальном Instagram-аккаунте вместе с фотографией, где он стоит с поднятым вверх кулаком в центре Хабаровска.

"Кто тут начальник? Чай не

Любой, кто сверху спущен.

За выбор свой хабаровчане

Идут по улицам. Всё гуще

Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый?

Неужто всё это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!

Колонна всё мощнее шла.

Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы,

Нет, не у них сползает крыша.

"Мы не тупы, тупы не мы!"

А, те, кто их не хочет слышать".

Простесты в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят каждые выходные, начиная с 11 июля. Тысячи людей недовольных задержанием Фургала выходят на шествия в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске по обвинению в причастности к организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Басманный районный суд Москвы арестовал его на 2 месяца.