Украина попала в семерку стран-фанатов Америки, - опрос

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал ежегодный рейтинг доверия к правительству США, согласно которому Украина оказалась в числе немногих стран, одобряющих внешнюю политику Соединенных Штатов.

Таковы результаты свежего "Рейтинга мировых лидеров: США против Германии, Китая и России", опубликованного на сайте организации.

Среди 39 стран, принимавших участие в исследовании, жители лишь семи "с большей вероятностью одобряют, чем не одобряют руководство США". В их числе: Венгрия, Польша, Румыния, Молдова, Косово, Украина и Албания.

Результаты исследования основаны на личных и телефонных опросах 1000 респондентов (в возрасте 15 лет и старше) в каждой из стран. Американские социологи задавали следующий вопрос: "Вы одобряете или не одобряете работу руководства Соединенных Штатов?"

Как выснилось, в Украине действия США одобряют 32%, не одобряют 29%, и не определились с ответом 39% опрошенных. При этом за прошлый, 2019-ый год, доверие к США среди украинцев выросло на 5 процентных пунктов, по сравнению с показателями 2018-го.

У наших соседей, Беларуси, этот показатель вырос еще динамичней – поддержка США увеличилась на целых 12 пунктов. В Польше доверие к Штатам возросло на 10 пунктов, у молдован – на 7, у венгров – на 5, у словаков – на 1. А вот у россиян отношение к Штатам не изменилось и остается одним из самых низких в мире – в РФ американскому правительству доверяют лишь 11% опрошенных.

Gallup.com

Как мы уже сообщали, рейтинги США заметно улучшились только в 12 странах. Среди них мало мало свободных, демократических стран и есть несколько давних союзников Штатов.