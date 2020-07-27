В Польше сделали первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции

По словам министра юстиции Польши, в конвенции нет решений по защите женщин, которые бы страна не выполнила.

Министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает RMF 24.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро обратился в министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики для подготовки документа по выходу Польши из Конвенции.

Ранее министр заявлял, что польское законодательство является примерным, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. при этом, по его мнению, в конвенции нет решений по защите женщин, которые бы Польша не выполнила.

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По данным издания, это позиция министра юстиции и политиков Польши, потому что официально правительство не заявляло о позиции по этому вопросу. Правящая партия "Право и справедливость" отмежевалась от предложения министра юстиции, заявив, что не все члены коалиции высказались за это.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации.

Правительство Польши подписало Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировало – в 2015 году.