Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус

У советника по национальной безопасности президента США Роберта О’Брайена обнаружен коронавирус. Информацию накануне подтвердил представитель Белого дома, сообщает News Break.

"У него легкие симптомы, и он самостоятельно изолируется и работает из безопасного места за пределами площадки", – сказал чиновник в заявлении.

"Нет риска воздействия на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", – добавил он.

Позитивный тест делает О'Брайена на сегодняшний день самым высокопоставленным чиновником Белого дома, сдавшим положительный результат на вирус. Он регулярно встречается с Трампом и, как результат, ежедневно проверяется на коронавирус. Пока неясно, как он заразился болезнью, и какие симптомы у него проявляются.

В начале этого месяца О' Брайан отправился в Европу, чтобы встретиться со своими коллегами из Франции, Италии, Великобритании и Германии. Он также является членом Целевой группы Белого дома по коронавирусу, которая собирается не реже одного раза в неделю.

Как сообщает Bloomberg, с конца прошлой недели советник американского лидера был переведен на домашний режим работы, все контакты с ним проходили, в основном, по телефону. Тогда же, короновирусом заболела его дочь, студентка колледжа.

Издание также отмечает, что перед отправкой домой, О' Брайан не встречался с президентом США, хотя его рабочее место находится возле овального кабинета Трампа.

"Я не встречался с ним в последнее время", – сказал О' Брайан.

Напомним, от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. В резиденции президентов США он проработал с 1957-го по 2012 год, выполняя обязанности уборщика, швейцара и дворецкого. Президент США Дональд Трамп предупредил, что в стране от COVID-19 могут погибнуть до 100 тыс. человек.