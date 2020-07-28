Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство
Твит американского лидера заменили серой рамкой с надписью: "Этот твит больше не доступен".
Соцсеть Twitter удалила статус на странице президента США Дональда Трампа, в котором он заявил, что от коронавируса есть лекарство.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
В Twitter объяснили, что удалили сообщение, поскольку оно "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19".
Сообщение Трампа гласило: "От COVID есть лекарство. Америка, проснись".
Сегодня Twitter также заблокировал на 12 часов аккаунт сына американского президента Дональда Трампа-младшего, сообщает канал. Это произошло после репоста видеозаписи, на которой эксперты в области медицины обсуждают использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.
Соцсеть объяснила это свое решение решение "распространением ведущей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с коронавирусом".
Напомним, меньше недели тому Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США и вновь призвал американцев носить маски в целях безопасности, независимо от того, нравится им это или нет.