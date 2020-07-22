Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

При этом глава Белого дома считает, что США борются с пандемией намного успешнее, чем другие страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах, вероятно, станет еще хуже чем сейчас, прежде чем начнет улучшаться, передает CNN.

"К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение", – сказал Трамп.

В ходе 30-минутного брифинга в Белом доме американский лидер выразил уверенность, что вирус в конце концов удастся победить, добавив, что США борются с пандемией намного успешнее, чем другие страны.

Кроме этого, Трамп вновь призвал американцев носить маски в целях безопасности, независимо от того, нравится им это или нет.

Издание отмечает, что заявление Трампа прозвучало на фоне падения его рейтинга в президентской гонке и желания показать себя лидером, который контролирует ситуацию с пандемией.

Отметим, в своих публичных выступлениях Трамп нередко преуменьшал угрозу COVID-19, а брифинги по ситуации с коронавирусом были прекращены в Белом доме еще в апреле. Однако в последнее время он изменил свою позицию, заявив, что брифинги возобновятся, а также впервые публично призвал своих сторонников носить маски.