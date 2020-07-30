Пилоты авиакомпании Delta развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски

После того, как двух нарушителей сняли с рейса, самолет отправился в пункт назначения.

Пилоты американской авиакомпании Delta пошли на беспрецедентный шаг, вернув рейсовый самолет к посадочным воротам после того, как два пассажира отказалась выполнить требование экипажа надеть маски.

Об этом сообщает Michigan Live.

Инцидент произошл на внутреннем рейсе 1227 из Детройта в Атланту. На момент возникшей ситуации самолет все еще находился на взлетной полосе.

"Рейс вернулся к посадочным воротам после того, как два пассажира отказались выполнять правила авиалинии относительно ношения масок", – говорится в сообщении, обнародованном авиакомпанией.

После того, как двух пассажиров сняли с рейса, самолет отправился в пункт назначения и прибыл туда с опозданием.

Напомним, американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.