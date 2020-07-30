Пелоси обязала конгрессменов носить маски в здании Капитолия

Членам нижней палаты Конгресса будет разрешено снять маску, когда они будут брать слово для выступления или принимать пищу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась, чтобы все конгрессмены носили маски в здании Капитолия после того, как у одного из членов нижней палаты обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

"Члены (Конгресса) и их помощники должны будут всегда носить маски, когда находятся в здании Палаты представителей", – сказала Пелоси.

В случае отсутствия маски, членам нижней палаты будет запрещен вход в здание. Пелоси подчеркнула, что как спикер, она имеет право давать распоряжение охране, чтобы нарушителей выводили.

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"В случае отсутствия маски на лице, нарушителю будет предложено либо надеть ее, либо покинуть здание", – говорится в новой инструкции.

Конгрессменам будет разрешено снять маску, когда они будут брать слово для выступления или принимать пищу.

До этого, члены нижней палаты Конгресса были обязаны иметь с собой маску во время слушаний и на заседаниях комитетов. Сейчас такое правило распространилось на все время пребывания в здании Капитолия.

Как отмечает издание, члены Сената, в отличие от членов Палаты представителей, не устанавливали подобные правила.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.