США ввели санкции против сына Башара Асада

Кроме того, в санкционный список попали фирмы, которые способствуют обогащению режима Асада.

США ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента Башара Асада – Хафез.

Минфин США сообщил, что в санкционный список попали фирмы, которые способствуют обогащению режима Асада за счет строительства недвижимости класса люкс, а также 1-я дивизия Сирийской арабской армии и ее командующий Зухейр Тауфик Асад, ответственные за нарушение перемирия в стране.

"За этим последуют и новые санкции, которые будут частью продолжающейся кампании экономического и политического давления, нацеленного на то, чтобы лишить режим Асада ресурсов, которые он использует для ведения войны против народа Сирии", – сообщили в США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что коррумпированные бизнесмены, имеющие связи с Асадом, ухудшают ситуацию с притеснением сирийского народа. По его словам, их инвестиции в недвижимость класса люкс стали возможными "за счет насильственного перемещения невинных гражданских лиц".

Санкции были введены в рамках Акта о защите гражданского населения, который известен как "закон Цезаря".

Он был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Закон вступил в силу 17 июня.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список из-за его причастности к нарушению прав человека.