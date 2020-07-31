Скульптура была частью открытой экспозиции музея, находящегося на кладбище, где захоронены воины Красной армии.

В ночь на четверг на западе Польши, на мемориальном кладбище в городе Легница неизвестные обезглавили памятник прославленному советскому и польскому маршалу Константину Рокоссовскому. Об этом сообщает местный портал fakty.lca.pl.

Скульптура была частью открытой экспозиции музея, находящегося на кладбище, где захоронены воины Красной армии.

Позже полицейским удалось найти статую с отпиленной головой на одной из улиц Легницы.

"Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище", – говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают поиски головы памятника, а также злоумышленников, испортивших монумент.

Константин Константинович Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году стал добровольцем Красной гвардии, а затем Красной армии.

Дважды Герой Советского Союза, Кавалер Ордена "Победа". Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза и маршал Польши. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Является одним из крупнейших полководцев Второй мировой войны.

В 1937 году он был арестован в СССР и репрессирован, в частности, обвиняясь в сотрудничестве с польской разведкой. В 1940 году освобожден, восстановлен в правах, в должности и в партии.

Фигура Рокоссовского вызывает неоднозначное отношение в Польше. С одной стороны – войска 1-го Белорусского фронта, которыми он командовал, освободили Польшу от нацистов. Сам Рокоссовский с большой любовью относился к исторической родине. С другой стороны – Рокоссовский был ярым сталинистом, и после освобождения Польши представлял в стране оккупационный советский режим.

После прихода к власти Владислава Гомулки Рокоссовский был смещен из Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии, уехал в СССР и больше не приезжал, а все свое имущество в Польше раздал обслуживавшим его людям.

Напомним, в апреле в столице Чехии Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Конев был командующим советской группы войск, которая освобождала Прагу. Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.