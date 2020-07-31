Полиция Портленда получила $5,3 миллиона за сверхурочную работу

Американский телеканал подбил данные по расходам на полицию, включая их последнюю получку

В 5 миллионов и 351 тысячу долларов обошлась американским налогоплательщикам общая сверхурочная работа полицейского управления Портленда с начала протестов и до 22 июля (дата последней полученной правоохранителями зарплаты).

Эти данные опубликовало местное отделение телеканала FOХ в штате Орегон. Причем эта цифра не учитывает обычную зарплату полиции и прочие расходы на полицейское управление.

Такую сумму выплатили копам Портленда сверх оклада во время продолжающихся акций протеста и беспорядков против полицейского насилия, которые сотрясают город уже два месяца подряд после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте 25 мая.

Фото: Kun.uz

Как передает KPTV-FOX12 в штате Орегон,помимо этого, офицеры получили коллективную компенсацию за свое время в размере около 1,2 млн. долларов, доплаты к обычной зарплате офицеров.

Протесты в портланде не утихают до сих пор. К примеру, вот запись стрима "Телеканала 360" от 28-го июля:

Сообщается, что вчера сотрудники полиции штата Орегон заменили федеральных агентов, которые в центре Портленда охраняли Федеральный суд США имени Марка Хэтфилда и Центр правосудия.

"В течение нескольких ночей участники беспорядков, которые иногда приносили с собой контрабанду, включая коктейли Молотова, бензин и отбеливатель, и совершали попытки разрушить забор вокруг здания Федерального суда, которое ранее было осквернено граффити и другими формами вандализма", - отмечается в материале FOX.

Фото: Oregonlive.com

Как мы уже сообщали, протесты в городе Портленд, с населением 653 тысячи человек, стали центром предвыборной борьбы в США.

Напомним, 25 мая 2020 года полицейские в Миннеаполисе, штат Миннесота, применили силу во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд умер от асфиксии до приезда скорой, а его смерть вызвала массовые протесты "против полицейского насилия и системного расизма".