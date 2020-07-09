Офицер советовал задыхавшемуся Флойду "перестать кричать", чтобы не тратить воздух

В суде по делу об убийстве Джорджа Флойда были обнародованы стенограммы видео, снятого камерой одного из полицейских.

В суде по делу об убийстве Джорджа Флойда были обнародованы стенограммы видео, записанного камерой одного из полицейских, участвовавших в аресте. Об этом сообщает ВВС.

Новые доказательства в деле были раскрыты адвокатами одного из четырех обвиняемых полицейских Томаса Лейна. Обнародованные документы представляют самую ясную картину того, что произошло во время ареста Джорджа Флойда, чья смерть стала причиной массовых протестов в США.

Стенограммы видеозаписей, снятых на камеры Лейна и Александра Куэнга, показывают, что Флойд более 20 раз говорил, что не может дышать, когда его задерживали на улице в Миннеаполисе.

Полицейские задержали Флойда у магазина, в котором он якобы расплатился поддельной купюрой в размере 20 долларов, чтобы купить сигареты.

В какой-то момент на Флойда надели наручники и уложили на дорогу рядом с полицейской машиной. Тогда офицер Дерек Шовин стал коленом на задержанного.

"Ты меня убиваешь, чувак", – говорит на видео Флойд полицейскому.

"Тогда перестань говорить, перестань кричать. Для разговора требуется чертовски много кислорода", – отвечает задержанному Шовин.

Также на стенограммах видно, что Флойд в начале ареста сотрудничает с полицией и неоднократно извиняется перед офицерами, когда они подходят к припаркованной машине подозреваемого. Томас Лейн просит Флойда показать руки как минимум 10 раз, а затем приказывает ему выйти из машины.

Затем сотрудники полиции надевают на подозреваемого наручники и пытаются посадить его на заднее сидение полицейской машины. Когда офицеры начинают это делать, Флойд становится взволнованным, неоднократно заявляя, что он страдает клаустрофобией.

Лейн спрашивает у задержанного, не принимал ли тот наркотиков, на что Флойд отвечает: "Я напуган, чувак".

Ранее в своих свидетельствах по делу Лейн говорил следователям, что подозреваемый начал "метаться взад-вперед", когда оказался в машине.

Из-за этого, офицеры вытащили Флойда из автомобиля и уложили на землю.

"Не могу в это поверить, чувак. Мама, люблю тебя. Люблю тебя. Скажи моим детям, что я их люблю. Я умираю", – кричал Флойд, когда Шовин душил его кленом.

В какой-то момент офицер Лейн спрашивает у Шовина, нужно ли перевернуть задержанного на бок.

"Нет, он останется там, где мы его взяли", – отвечает Шовин.

Отмечается, что стенограммы были опубликованы адвокатами в поддержку иска об отклонении обвинения против Лейна, который успел проработать в полиции всего несколько дней до убийства Флойда. Адвокат Лейна также заявил, что в машине, в которой сидел Флойд, были найдены две фальшивые купюры по 20 долларов.