ВВС нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе

Руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника.

Журналисты ВВС изучили памятники в разных городах России и нашли захоронения военных, погибших на востоке Украины и в Сирии.

На памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

Могилу офицера ССО РФ Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске.

При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужество". Где погиб офицер, пока неизвестно, однако есть дата смерти: 14 июня 2014. Именно в то время на востоке Украины шли активные бои Мариуполя.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за аэропорт Луганска. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании "Вагнер".

Имя еще одного погибшего на востоке Украины журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске. Это герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года. Трундаев и еще несколько военных инструкторов из России погибли в районе села Смелое Луганской области.

На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине.