Трамп будет настаивать на смертной казни бостонского террориста Царнаева

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться смертной казни для бостонского террориста Джохара Царнаева.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", – сообщил Трамп.

Он уверен, что Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра части первоначального судебного процесса.

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"Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", – говорит президент США.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

В ходе полицейской операции 26-летний Тамерлан Царнаев погиб при задержании под колесами автомобиля, которым управлял его брат Джохар. 21-летний Джохар тогда получил ранения, но медики спасли его жизнь, после чего он предстал перед судом.

25 июня 2015 года судья Джордж О`Тул официально огласил в Бостоне смертный приговор Джохару Царнаеву, признанному виновным в терроризме. Позже адвокаты террориста Царнаева обжаловали приговор. 1 августа аппелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.