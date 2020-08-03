Трамп будет настаивать на смертной казни бостонского террориста Царнаева
Президент США считает, что Царнаев заслужил смертную казнь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться смертной казни для бостонского террориста Джохара Царнаева.
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", – сообщил Трамп.
Он уверен, что Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра части первоначального судебного процесса.
"Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", – говорит президент США.
Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.
В ходе полицейской операции 26-летний Тамерлан Царнаев погиб при задержании под колесами автомобиля, которым управлял его брат Джохар. 21-летний Джохар тогда получил ранения, но медики спасли его жизнь, после чего он предстал перед судом.
25 июня 2015 года судья Джордж О`Тул официально огласил в Бостоне смертный приговор Джохару Царнаеву, признанному виновным в терроризме. Позже адвокаты террориста Царнаева обжаловали приговор. 1 августа аппелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.