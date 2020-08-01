Теракт в Бостоне в 2013 году: суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

Американский аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что смертный приговор отменен по пунктам обвинения 4, 5, 9, 10 и 14. Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни, после чего федеральный судья официально приговорил его к высшей мере наказания.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал отмену смертного приговора Джохару Царнаеву. Об этом сообщает CBS Boston.

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"Это нелепо", – заявил американский лидер во время выступления в штате Флорида.

Он также назвал Царнаева "зверем", убившим во время марафона "очень много людей".

"Они вернули решение о смертной казни нижестоящей инстанции. Они спорили об этом в течение длительного времени", – сказал Трамп.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

В ходе полицейской операции 26-летний Тамерлан Царнаев погиб при задержании под колесами автомобиля, которым управлял его брат Джохар. 21-летний Джохар тогда получил ранения, но медики спасли его жизнь, после чего он предстал перед судом.

25 июня 2015 года судья Джордж О`Тул официально огласил в Бостоне смертный приговор Джохару Царнаеву, признанному виновным в терроризме. Позже адвокаты террориста Царнаева обжаловали приговор.