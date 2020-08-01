Теракт в Бостоне в 2013 году: суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву
Президент США Дональд Трамп считает, что отменять смертную казнь Царнаеву было нелепо.
Американский аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что смертный приговор отменен по пунктам обвинения 4, 5, 9, 10 и 14. Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни, после чего федеральный судья официально приговорил его к высшей мере наказания.
Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал отмену смертного приговора Джохару Царнаеву. Об этом сообщает CBS Boston.
"Это нелепо", – заявил американский лидер во время выступления в штате Флорида.
Он также назвал Царнаева "зверем", убившим во время марафона "очень много людей".
"Они вернули решение о смертной казни нижестоящей инстанции. Они спорили об этом в течение длительного времени", – сказал Трамп.
Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.
В ходе полицейской операции 26-летний Тамерлан Царнаев погиб при задержании под колесами автомобиля, которым управлял его брат Джохар. 21-летний Джохар тогда получил ранения, но медики спасли его жизнь, после чего он предстал перед судом.
25 июня 2015 года судья Джордж О`Тул официально огласил в Бостоне смертный приговор Джохару Царнаеву, признанному виновным в терроризме. Позже адвокаты террориста Царнаева обжаловали приговор.