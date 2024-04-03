Угроза не от Украины: в ISW нашли противоречия в заявлениях Путина о теракте в "Крокусе"

По данным аналитиков, Кремль продолжает выдвигать обвинения в адрес Киева, однако проводит специальные мероприятия против мигрантов из Средней Азии. РФ, вероятно, хочет увеличить поддержу вторжения в Украину среди населения.

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Российский президент Владимир Путин после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" демонстрирует сильные противоречия. Он обвиняет Украину, но при этом проводятся специальные мероприятия против миграционных сообществ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российский глава государства заявил, что власти начали анализировать действия всех правоохранительных, управленческих, надзорных служб, а также организаций, которые должны были отвечать за безопасность в "Крокус Сити Холле". Министерство внутренних дел должно усилить меры безопасности и быть готовым к тому, что в местах массового скопления людей могут происходить чрезвычайные ситуации.

Кроме того, Владимир Путин мог поручить ведомству решить вопросы экстремистских групп и это якобы может предотвратить критику в адрес российских разведывательных служб, которые не смогли предотвратить теракт. В частности это связано с предупреждениями со стороны Запада.

После теракта Кремль пытался обвинить Украину и Запад в произошедшем. В частности глава МВД Владимир Колокольцев высказывал мнение, что именно Киев является террористической угрозой для Москвы. Такой же позиции придерживается и российская Служба внешней разведки. Там убеждены, что США пытаются скрыть якобы ответственность Украины за теракт и переместить вину на ИГИЛ.

"Реакция российских правоохранительных органов и разведки на Северном Кавказе — например, антитеррористический рейд в Дагестане 31 марта и усиление мер против мигрантов из Средней Азии в России — еще одно свидетельство того, что российские власти на практике считают, что террористическая угроза исходит не из Украины, а из Центральной Азии и мусульманских меньшинств России", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики добавили, что Владимир Путин и его чиновники с большой вероятностью продолжат обвинять в произошедшем Украину. Это необходимо им для того, чтобы увеличить поддержку войны.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что Владимир Путин намекнул на месть организаторам теракта в "Крокус Сити". По информации российских журналистов, президент заявил, что необходимо выявить не только непосредственных исполнителей, но и всех участников цепи, включая "конечных преступных бенефициаров".

Также в сети появились спутниковые снимки сгоревшего здания в Подмосковье. По оценкам экспертов, на восстановление концертного зала "Крокус Сити Холл", а котором из-за пожара обрушилась крыша, потребуется от 9 до 15 миллиардов рублей.