Последствия теракта в "Крокусе": появились спутниковые снимки сгоревшего здания (фото)

По оценкам экспертов, на восстановление концертного зала "Крокус Сити Холл", а котором из-за пожара обрушилась крыша, потребуется от 9 до 15 миллиардов рублей.

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В сети появились первые спутниковые снимки последствий террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области Российской Федерации, который произошел 22 марта. Соответствующие кадры публикует "Радио Свобода".

На обнародованных снимках видно обгоревшее здание "Крокуса", в котором в результате пожара обвалилась крыша.

Журналисты пишут, ссылаясь на расчеты экспертов, что восстановление концертного зала в Подмосковье будет стоить россиянам от 9 до 15 миллиардов рублей.

Последствия теракта в "Крокусе"

Теракт в Крокусе: что известно

Напомним, 22 марта в городе Красногорск Московской области РФ раздались выстрелы в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар. Официальные лица США заявили, что ответственность за теракт несет Исламское государство (ИГИЛ).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие стрельбу террористы якобы двигались в сторону Украины, однако Александр Лукашенко утверждает, что преступники ехали в сторону Беларуси, но, увидев укреплению границу, якобы развернулись.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия точно знала минимум с 15 февраля, что в концертном "Крокус Сити Холл" состоится теракт. Эта информация, по его словам, прошла через разведуправление группировки в Сирии.

Кроме того, по данным СМИ, накануне террористического акта Иран предупреждал Российскую Федерацию о возможной крупной террористической операции афганского отделения "Исламского государства".