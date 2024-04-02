Наслідки теракту в "Крокусі": з'явилися супутникові знімки згорілої будівлі (фото)

За оцінками експертів, на відновлення концертного залу "Крокус Сіті Хол", на якому через пожежу обвалився дах, знадобиться від 9 до 15 мільярдів рублів.

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У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків терористичного акту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Московській області Російської Федерації, який стався 22 березня. Відповідні кадри публікує "Радіо Свобода".

На оприлюднених знімках видно обгорілу будівлю "Крокуса", у якій унаслідок пожежі обвалився дах.

Журналісти пишуть, посилаючись на розрахунки експертів, що відновлення концертного залу в Підмосков'ї коштуватиме росіянам від 9 до 15 мільярдів рублів.

Наслідки теракту в "Крокусі"

Теракт у Крокусі: що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області РФ пролунали постріли в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Офіційні особи США заявили, що відповідальність за теракт несе Ісламська держава (ІДІЛ).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину, нібито рухалися в бік України, проте Олександр Лукашенко стверджує, що злочинці їхали в бік Білорусі, але, побачивши укріплений кордон, нібито розвернулися.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Росія точно знала щонайменше з 15 лютого, що в концертному "Крокус Сіті Хол" відбудеться теракт. Ця інформація, за його словами, пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії.

Крім того, за даними ЗМІ, напередодні терористичного акту Іран попереджав Російську Федерацію про можливу велику терористичну операцію афганського відділення "Ісламської держави".