Работа мечты: люди могут заработать 1000 долларов за просмотр фильмов о джедаях (фото)

Выбранный кандидат должен будет посмотреть все девять частей франшизы в течение недели. Помимо обещанного вознаграждения, он также получит дополнительную тысячу долларов на расходы.

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В США любой желающий может заработать 1000 долларов за просмотр девяти основных фильмов франшизы "Звездные войны" в мае этого года. Однако есть только небольшая загвоздка: люди не должны ничего знать о вселенной джедаев. Об этом сообщают операторы сайта FinanceBuzz.

Объявленный в понедельник, 22 апреля, конкурс предлагает одному кандидату, который по каким-то причинам не видел ни одного фильма "Звездных войн", не смотрел ни одного сериала и не играл ни в одну видеоигру, заработать 1 тысячу долларов.

"В FinanceBuzz мы любим хорошую подработку, и в этом наша сила сильна. В честь Дня "Звездных войн" 4 мая мы хотим заплатить кому-нибудь 1000 долларов за просмотр девяти канонических фильмов саги о Скайуокере", — пишут операторы сайта.

В описании к вакансии говорится, что нужен только кандидат со "свежим взглядом падавана" Фото: FinanceBuzz

В описании к вакансии говорится, что нужен только кандидат со "свежим взглядом падавана", чье мнение и оценки будут использованы для предстоящей истории о франшизе.

"Начиная в хронологическом порядке (по дате выхода), вы пройдете путь от "Эпизода IV: Новая надежда" до "Эпизода IX: Восхождение Скайуокера". И если вы задаетесь вопросом, почему мы не начали с Эпизода I, то вы, вероятно, именно тот человек, который нам нужен", — говорится в описании.

Выбранный кандидат получит задание посмотреть все девять фильмов в течение недели, скорее всего, в конце мая. Взамен FinanceBuzz заплатит 1000 долларов, а также 100 долларов на любые сопутствующие расходы, такие как еда или оплата услуг стриминговых платформ.

Кандидаты должны проживать в США и быть не моложе 18 лет.

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