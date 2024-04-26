Робота мрії: люди можуть заробити 1000 доларів за перегляд фільмів про джедаїв (фото)

Обраний кандидат повинен буде подивитися всі дев'ять частин франшизи протягом тижня. Крім обіцяної винагороди, він також отримає додаткову тисячу доларів на витрати.

Related video

У США будь-хто може заробити 1000 доларів за перегляд дев'яти основних фільмів франшизи "Зоряні війни" в травні цього року. Однак є тільки невелика заковика: люди не повинні нічого знати про всесвіт джедаїв. Про це повідомляють оператори сайту FinanceBuzz.

Оголошений у понеділок, 22 квітня, конкурс пропонує одному кандидату, який з якихось причин не бачив жодного фільму "Зоряних воєн", не дивився жодного серіалу і не грав у жодну відеогру, заробити 1 тисячу доларів.

"У FinanceBuzz ми любимо хороший підробіток, і в цьому наша сила сильна. На честь Дня "Зоряних воєн" 4 травня ми хочемо заплатити кому-небудь 1000 доларів за перегляд дев'яти канонічних фільмів саги про Скайвокера", — пишуть оператори сайту.

В описі до вакансії йдеться, що потрібен тільки кандидат зі "свіжим поглядом падавана" Фото: FinanceBuzz

В описі до вакансії йдеться про те, що потрібен тільки кандидат зі "свіжим поглядом падавана", чия думка і оцінки будуть використані для майбутньої історії про франшизу.

"Починаючи в хронологічному порядку (за датою виходу), ви пройдете шлях від "Епізоду IV: Нова надія" до "Епізоду IX: Сходження Скайвокера". І якщо ви ставите питання, чому ми не почали з Епізоду I, то ви, ймовірно, саме та людина, яка нам потрібна", — йдеться в описі.

Обраний кандидат отримає завдання подивитися всі дев'ять фільмів протягом тижня, найімовірніше, наприкінці травня. Натомість FinanceBuzz заплатить 1000 доларів, а також 100 доларів на будь-які супутні витрати, як-от їжа або оплата послуг стримінгових платформ.

Кандидати повинні проживати в США і бути не молодше 18 років.

Раніше Фокус повідомляв, що "гігантський НЛО" помітили просто на жвавій трасі. Незвичайний вантаж перевозили на фурі. Здивовані водії, які помітили дивний об'єкт, зробили фото, які дуже швидко стали популярними в мережі.

Також стало відомо, що підліток стверджує, що бачив інопланетян на задньому дворі. Сім'я Енджела Кенмора зіткнулася з незвичайними істотами. За словами його батька, у них був інший колір шкіри, великі очі та зуби, а також антени на голові.