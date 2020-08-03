Трамп ввел чрезвычайное положение в Южной Каролине из-за приближающегося шторма
Скорость ветра внутри тропического шторма "Исаиас" в ночь на понедельник достигала 110 километров в час.
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Южная Каролина, в связи с приближением тропического шторма "Исаиас".
Об этом сообщает Голос Америки.
Тропический шторм движется на север вдоль восточного побережья США. Согласно прогнозу метеорологов, вечером в понедельник он достигнет границы между Северной и Южной Каролиной, принеся в регион проливные дожди и сильные ветры.
Введение чрезвычайного положения до прихода шторма позволит выделить федеральные средства на помощь городам и на координацию усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщает, что скорость ветра внутри "Исаиаса" достигала 110 километров в час в ночь на понедельник. Предполагается, что "Исаиас" будет относиться к категории мощного тропического шторма, когда выйдет на берег.
Согласно прогнозу синоптиков, Северную и Южную Каролину, а также другие штаты региона в ближайшие несколько дней накроют осадки от 7 до 15 сантиметров.
Напомним, мощный шторм "Амфан" разрушил города в Индии и Бангладеш, забрав жизни 84 человек.