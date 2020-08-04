Российские хакеры украли документы о торговых переговорах США и Британии, – СМИ

Великобритания подозревает Россию в организации атаки хакеров на почту экс-министра торговли королевства Лиама Фокса перед выборами в парламент Великобритании в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Хакеры украли документы о торговых переговорах Великобритании с США.

Зафиксировано несколько кибератак на почту Фокса в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. При этом источники отказались называть, какая именно хакерская группировка взломала почту Фокса.

Власти Великобритании официально отказались комментировать хакерскую атаку, сославшись на продолжающееся расследование. Собеседники агентства не сказали, к какой российской хакерской группе или организации могли принадлежать киберпреступники, однако подчеркнули, что взлом, вероятно, проводился при поддержке государства.