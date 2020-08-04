Длина рабочего дня выросла на 48 минут из-за коронавируса, – исследование

Во время пандемии, в связи с тем, что компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, рабочий день в среднем увеличился на 48,5 минут.

К таким выводам пришли в американском Национальном бюро экономических исследований (NBER), проанализировав корпоративные данные о 3,1 млн работников в более чем 21 тысячи компаний в 16 городах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Просматривая электронную почту и метаданные о собраниях, Бюро подсчитало, что увеличение рабочего дня произошло в связи с тем, что теперь больше рабочего времени затрачивается на онлайн-совещания.

Так, по сравнению с "докоронавирусными" временами количество совещаний на одного человека выросло на 12,9%, а количество участников каждого совещания – на 13,5%.

Кроме того, исследуемые сотрудники отправляли в среднем в 1,4 раза больше электронных писем в день своим коллегам.

Также сообщается, что некоторые компании уже приспособились к новым условиям: "В нескольких городах, таких как Лос-Анджелес и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня вернулась к допандемическому уровню".

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины готовятся ко второй волне коронавируса в Украине, которая предположительно начнется в октябре этого года.