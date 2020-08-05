Ад в Бейруте. Из-за небрежности при сварочных работах взорвались 2700 тонн селитры

Ливанский телеканал LBC international, ссылаясь на собственные источники, озвучил предварительную версию силовых структур о причинах взрыва в порту Бейрута. По данным силовиков, взрыв в Бейруте произошел на складе химической продукции при проведении сварочных работ.

Работники порта заделывали отверстия в складском помещении, где хранились 2700 тонн селитры – чтобы не проникли злоумышленники.

Вероятно, "произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония – аммиачной селитры", – транслировал телеканал предварительные выводы расследователей. В МВД заявляют, впрочем, что точную причину взрыва в порту Бейрута еще предстоит выяснить.

Министр здравоохранения Ливана призвал жителей столицы покинуть город, если у них есть такая возможность. Из-за сильных пожаров, коллапса инфраструктуры и опасных веществ в воздухе.

Напомним, взрыв в морском порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Очевидцы рассказывают, что взрыв предварил хлопок, затем последовал выброс черного и белого дыма, после чего над портом поднялся "гриб" красного цвета.

Порт Бейрута уничтожен полностью. Губернатор города заявил, что от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Зоны поражения от взрывной волны: темно-красный овал – полное уничтожение, красный круг – тяжелые повреждения, розовый – сообщалось о разрушениях, окна вылетали в радиусе 15 миль (24 км).

При взрыве, по предварительным данным, погибло не менее 70 человек (в основном пока сообщается о пожарных, прибывших на экстренный вызов) и пострадали более 4 тысяч. Больницы Бейрута переполнены, пострадавших отвозят в медучреждения, расположенные в пригородах. Жителей Ливана призывают активно сдавать кровь для раненых.

Министерство здравоохранения Ливана, не в силах справиться с масштабной катастрофой самостоятельно, обратилось с просьбой к Всемирной организации здравоохранения предоставить пострадавшим от взрыва в порту Бейрута медицинскую помощь. Об этом сообщил ливанскому телеканалу MTV министр здравоохранения Хамад Хассан.

Одной из жертв взрыва стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Партия по большей части выражает интересы ливанских христиан, оппонируя движению "Хезболла" и поддерживая сирийскую оппозицию. Наджарян который получил многочисленные ранения от взрывной волны, скончался в госпитале.