В Польше поймали украинцев на нелегальном производстве сигарет

Задержали шесть украинцев в возрасте от 25 до 50 лет

В Польше разоблачили две подпольные фабрики производства незаконных сигарет, задержали восьмерых подозреваемых, среди них шестеро украинцев, 11 тонн табака и миллион сигарет.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам полиции, операцию провели в Пясечинском повете Мазовецкого воеводства. Всего обыски провели на четырех объектах и ​​задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.

Была изъята полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).