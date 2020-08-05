Судно из Мариуполя следовало в Бейрут, его судьба неизвестна

Мариупольский морской порт заявил, что 17 июля от них в порт Бейрута вышло судно "MERO STAR".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт с направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", – сообщили в порту Мариуполя.

Ранее сооснователь сервиса отслеживания кораблей MarineTracker Самир Мадани рассказал, что в порту Бейрута в момент взрыва находился корабль из Мариуполя.

Фото: twitter.com/Samir_Madani