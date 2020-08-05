Судно из Мариуполя следовало в Бейрут, его судьба неизвестна
Судно с пшеницей покинуло Мариуполь 17 июля
Мариупольский морской порт заявил, что 17 июля от них в порт Бейрута вышло судно "MERO STAR".
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт с направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", – сообщили в порту Мариуполя.
Ранее сооснователь сервиса отслеживания кораблей MarineTracker Самир Мадани рассказал, что в порту Бейрута в момент взрыва находился корабль из Мариуполя.
Фото: twitter.com/Samir_Madani
Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет.
Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Количество погибших достигло 100 человек.