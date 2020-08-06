Ущерб от взрыва в Бейруте может увеличиться до 15 млрд долларов

Без помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что ущерб от взрыва в порту может вырасти до 15 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Al Hadath.

Ранее Аббуд оценивал ущерб на сумму до 5 миллиардов долларов.

По его словам, без помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Кроме того, Бейрут объявили зоной бедствия. Всего погибло 135 человек, боле 5 тысяч ранены.