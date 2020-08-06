1/10 Хиросимы – измерена сила взрыва в Бейруте

Ученые сравнили взрывы в Бейруте с Хиросимой и рассчитали, что его сила составляет примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы взорвавшейся над Хиросимой.

Об этом передает BBC со ссылкой на специалистов по Шеффилдского университета в Великобритании.

"Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории", – заявил руководящий расчетами профессор Энди Тиас.

Команда экспертов университета проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 – 1500 тонн тротила.Это равняется 10% взрывной мощности атомной бомбы "Little Boy", сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. Мощность бомбы "Малыш" оценивали в эвиваленте 13-18 килотонн тротила.

Напомним, во вторник, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва, один из которых был очень мощным. Количество жертв происшествия перевалило за сотню, а раненых – за 4 тысячи человек. Власти Бейрута собщили, что взорвался склад с селитрой.