Президент Франции первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва. Прямо в аэропорту он заявил о том, что нужно "заложить основы для восстановлении Ливана на долгосрочную перспективу".

"Франция на стороне Ливана. Всегда", – написал Макрон на арабском языке в своем Twitter в день взрыва.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество к мобилизации после взрывов. "Франция – это семья Ливана. Ливан – это семья Франции. У нас такая общая история, такие общие страсти, такие общие ссоры, такие общие дружеские отношения, что мы в трауре, как и Ливан сегодня", – заявил Ле Дриан.

Франция уже отправила в Ливан три военных самолета с 55 спасателями и 6 тоннами различных материалов.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в результате взрыва погиб как минимум один гражданин страны, 24 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим прокуратура Парижа начала расследование.

Погибшим является архитектор Жан-Марк Бонфилс, проживавший в Ливане, где он принимал участие в проектах по восстановлению разрушенных войной зданий. "Я отдаю должное его основной работе, такой как восстановление исторических зданий, разрушенных войной в Ливане. Франция и Ливан едины в печали", – написала министр культуры Франции Розелин Башло в Twitter.

Отметим, Конституция Ливана была принята 1926 году, во время действия французского мандата на управление его территорией, и не отменена даже после получения страной независимости в 1943 году.

Напомним, Еврокомиссия выделит 33 млн евро экстренной помощи Ливану для восстановления Бейрута после мощного взрыва, потрясшего город 4 августа.