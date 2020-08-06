Евросоюз планирует направить в Ливан военный корабль с вертолетной площадкой для быстрого оказания медицинской помощи раненым.

Еврокомиссия выделит 33 миллиона евро экстренной помощи Ливану для восстановления Бейрута после мощного взрыва, потрясшего город 4 августа.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Я разговаривала с премьер-министром (Ливана) Хасаном Диабом и выразила ему свои соболезнования. ЕС поддерживает народ Ливана и мобилизует более 33 миллионов евро на неотложные нужды страны", – написала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, фон дер Ляйен также предложила отправить в Ливан специалистов по химическому, биологическому и атомному анализу, а также предоставить стране военный корабль с вертолетной площадкой для быстрого оказания медицинской помощи раненым.

Там также говорится, что Европейский Союз уже начал оказывать Ливану неотложную помощь, направив туда 100 спасателей и пожарных, спасательные машины, поисковых собак, медицинское оборудование.

Также ЕС может предоставить Ливану более долгосрочную помощь для восстановления страны, этот вопрос обсуждается.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Ученые сравнили взрывы в Бейруте с Хиросимой и рассчитали, что его сила составляет примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы взорвавшейся над Хиросимой.

Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Кроме того, Бейрут объявили зоной бедствия. Всего погибло 135 человек, боле 5 тысяч ранены.