Число заболевших коронавирусом в Индии превысило два миллиона человек

Количество заболевших увеличилось вдвое за последние три недели, когда пандемия охватила деревни

В Министерстве здравоохранения Индии сообщили о новом антирекорде – число заболевших коронавирусом превысило два миллиона. Об этом пишет Daily Sabah.

Еще 17 июля был зафиксировано миллион заболевших, через 12 дней была преодолена отметка в 1,5 миллиона заболевших. Теперь инфицированных 2,03 миллиона, смертельных случаев - 41 585 человек.

Индия стала третьей страной после США и Бразилии, где счет инфицированных пошел на миллионы.

Скорая в Мумбаи/Фото: the hindu

Резкий рост количества заболевших связывают с тем, что пандемия распространилась на отдаленные районы Индии, затронула маленькие городки и села.

Также распространению инфекции способствовали муссонные наводнения, от которых пострадали миллионы людей. Основными "горячими точками" все еще остаются мегаполисы Мумбаи и Нью-Дели, где расположены одни из самых больших трущоб в мире.

На прошлой неделе проводились исследования, когда выяснилось, что 57% обитателей трущоб были инфицированы, что не отвечало официальным данным и намного превышало их.

Волонтеры раздают гигиенические наборы в отдаленных районах Индии/Фото: the hindu

В правительстве Индии отмечают, что многие индийцы не обращаются к врачу, опасаясь осуждения соседей, а в отдаленных районах смерти от коронавируса не фиксируются должным образом. Так что количество инфицированных и умерших от COVID-19 в Индии может быть намного выше, нежели сообщается официально.