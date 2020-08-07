Сибирь против. Россияне написали письмо Илону Маску

Россияне, живущие на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке обратились к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой не покупать продукцию компании "Норникель" (президент и основной владелец - российский олигарх Владимир Потанин), пока ее руководство не ликвидирует последствия экологической катастрофы в регионе, случившейся после утечки топлива.

"Мы пишем вам потому, что узнали из средств массовой информации, что вы обратились к мировым производителям никеля с просьбой производить больше этого металла для того, чтобы удовлетворить потребности промышленности, в том числе потребности компании Tesla", — говорится в письме.

После аварии на "Норникеле" дизельное топливо вылилось в водоемы Таймыра. Именно здесь часто рыбачили местные жители. В письме представители коренных народов Севера просят Маска отказаться от сотрудничества с компанией "Норникель" до тех пор, пока завод не компенсирует местным жителям ущерб от влияния загрязнения на их образ жизни и не подготовит план восстановления территорий.

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Авторы письма также требуют, чтобы Tesla пересмотрела свою политику в связи с вскрывшимися нарушениями со стороны возможных партнеров компании.

Напомним, в Норильске 29 мая произошло ЧП. В этот день более 20 тыс. тонн дизельного топлива разлилось возле ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в состав "Норникель"). Топливо попало в почву и расположенные рядом водоемы. По последним данным, нефтепродукты также оказались в ледниковом озере Пясино — это в 20 километрах от Норильска. Площадь загрязнения оценивается в 180 тыс. квадратных метров.

3 июня президент РФ Владимир Путин ввел в Норильске режим ЧС федерального уровня. По оценкам Минприроды РФ, на восстановление экологии в Норильске уйдет минимум десять лет.

Пока местные жители своими силами пытаются найти управу на руководство завода, устроившее экологическую катастрофу, в Норильске в пятницу, 7 августа, произошло очередное экологическое ЧП. В реку Амбарная вновь попали нефтепродукты.

На этот раз прорвало гибкий трубопровод, по которому сотрудники организации "Политех", привлеченные "Норникелем" к ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, перекачивали топливно-водяную свесь из танков. В итоге нефтепродукты разлились на почву, попали в водоем.