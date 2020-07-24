Илон Маск собирается открыть новую компанию

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск собирается открыть новую страховую компанию Tesla Insurance, сообщает The Business Insider.

"Мы создаем крупную страховую компанию", – сообщил Маск инвесторам на конференции акционеров Tesla.

Специализацией компании, по словам Маска, будет автострахование. Данные, которые собираются в профиле водителя, можно будет использовать для оценки вероятности аварии, а затем ежемесячного расчета страховой премии для клиента, сказал Маск.

Издание сообщает, что в Tesla впервые заговорили о страховых услугах еще в апреле 2019 года, а через несколько месяцев запустила продукт в Калифорнии. Запуск, однако, был омрачен проблемами.

Спустя всего несколько часов после того, как сайт был запущен, он отключился из-за "обновления алгоритма". Некоторые водители жаловались на высокие ставки по страховке.

По словам Илона Маска, к концу года компания планировать начать страхование в некоторых штатах США, а позже – по всей стране.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, а посольство Украины в США пригласило Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир. Накануне Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева и назвал его "одним из лучших".