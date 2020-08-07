Для въезда в Египет нужен будет ПЦР-тест

В Египте с субботы, 8 августа будут требовать от иностранцев результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Такое решение подписал премьер-министр Египта Мустафа Мадбул, передает издание El Balad.

Отмечается, что такие требования касаются всех иностранцев, прибывающих морским, воздушным или наземным транспортом, в том числе граждан Украины.

Однако ограничения не распространяются на туристов, которые едут отдыхать в такие города-курорты, как Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Туристам нельзя выезжать за пределы этих курортов без наличия негативных ПЦР-тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Египте по состоянию на 7 августа коронавирусом заразились 95 006 человек. Умерло 4951 человек.

Ранее сообщалось, что Египет будет оплачивать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.

Ранее путешествующим украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина. Вход в аэропорт теперь, как в VIP-клубе: дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить близких можно только у входа в терминал. Все это по новым правилам в карантинный период, чтобы не создавать скопления людей.