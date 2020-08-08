На советской военной базе в Чехии поселились зубры

Бывшая военная база СССР в небольшом Чешском городке Миловице, в 35 км к северо-востоку от Праги превратилась в заказник с дикими животными.

Журналисты Еuronews, опубликовали фотографии редких и даже краснокнижных видов животных, которые пришли на освобожденные от советских военных места.

Издание сообщает, что на заброшенных территориях появились дикие лошади, бизоны и других крупные парнокопытные, которые столетия назад свободно бродили по Европе:

Фото: AP

Эта территория была оккупирована Советским Союзом еще в 1968 году во время ввода войск в Чехословакию, но после распада СССР ее забросили. Советская армия пробыла в Миловице до 30 июня 1991 года. При этом, окончательно уже неиспользуемый военный городок с полигоном были упразднены в 1995 году. Так выглядит штаб Центральной группы войск советской армии сейчас:

Как сообщает Еuronews, сначала "бесхозные" земли заросли инвазивными растениями – агрессивными видами, не свойственными для мест где они зафиксированы.

"Ситуация начала меняться пять лет назад, когда этот район начал заселяться животными, которые любят есть инвазивные растения, что изменило экосистему, "спасая" исчезающие виды", – отмечает издание.

В настоящее время в "заповеднике" насчитывается 27 европейских зубров и около 70 диких лошадей.

Фото: AP

При этом сообщается, что животные были отобраны защитниками природы на научной основе: "Дикие лошади любят есть агрессивные травы, а бизоны и тауросы предпочитают кусты, что создает хороший экологический баланс". А их "экологическое обслуживание" обходится дешевле человеческого вмешательства.

Фото: AP

В то же время возвращаются и насекомые, такие как голубая бабочка Адонис, которую не наблюдали в этом районе с 1967 года:

Фото: AP

Защитники природы из организации European Wildlife, которая участвуюет в этом проекте надеются, что в этом году заповедник вырастет на треть и достигнет 360 гектаров.

"Никто не ожидал, что весь процесс пойдет так быстро и что территория так сильно изменится всего за несколько лет", – сообщил изданию директор организации Далибор Досталь.

Напомним, ранее "Фокус" разбирался, почему Чернобыльская зона стала одним из самых популярных мест в Украине среди иностранных туристов.