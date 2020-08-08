В центре Бейрута массовые беспорядки, застрелен сотрудник МИДа

В центре столицы Ливана у здания парламента произошли столкновения с полицией. Множество раненых.

Сегодня вечером, 8 августа, в центре Бейрута демонстрация переросла в массовые беспорядки, во время которых произошла стрельба. По предварительным данним, огонь по протестующим открыли Ливанские силы безопасности.

Погиб один сотрудник сил безопасности Ливана, еще несколько человек получили огнестрельные ранения, сообщил телеканал Al-Hadath в Twitter.

В центре столицы Ливана у здания парламента произошли столкновения с полицией. Отмечается, что в полицию летят камни, а со стороны силовиков в ход пошел слезоточивый газ.

Как передает Telegram-канал "Военный обозреватель", публикуя кадры с места событыий: Ранения получили более 100 человек, более 20 госпитализированы, одному из протестующих резиновая пуля выбила глаз.

По данным агентства "РИА", Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона протестующих. Сообщается, протестующие захватили здание Министерства иностранных дел Ливана, откуда их выбили Военные армии Ливана.

"Взрыв произошел в то время, когда Ливан погряз в худшем экономическом и финансовом кризисе за последние десятилетия. Протестущие требуют справедливости и наказания виновных в недавнем взрыве в Бейруте", – сообщил канал "Guardian New", и опубликовал видео с места событий:

Как передает Al-Hadath, к протестующим обратился премьер Ливана Хасан Диаб и заявил, что возможен вариант проведения досрочных парламентских выборов.

Протесты в городе продолжаются уже вторые сутки. Вчера, 7 августа, под зданием парламента в Бейрута уже проходила акция протеста, которая также переросла в столкновения с силовиками.