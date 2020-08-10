После массовых протестов правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Взрыв в порту Бейрута стал для многих ливанцев последней каплей терпения на фоне экономического упадка, коррупции и бедности в стране.

На фоне политического кризиса после взрыва в Бейруте, унесшего жизни полторы сотни человек, правительство Ливана в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил министр здравоохранения Хамад Хасан, передает Reuters.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", – сказал он.

Как сообщает агентство, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером выступит с обращением нации.

Кабинет министров, административный аппарат и силовые структуры Ливана по факту контролируются "Хезболлой", политической партией, которая выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Ее лидер, Хасан Насралла не занимает ни одного государственного поста, но к его мнению чутко прислушиваются ливанские министры. Он считается орудием иранской экспансии.

Взрыв в порту Бейрута стал для многих ливанцев последней каплей терпения на фоне экономического упадка, коррупции и бедности в стране, после чего люди вышли на массовые протесты.

Протестующие требовали, чтобы действующая власть ушла в отставку и жгли портреты президента Мишеля Ауна и лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

В ходе беспорядков были захвачены министерства иностранных дел, экономики и министерства финансов. Позже, из здания МИДа протестующих вытеснили военные.

В общей сложности, в результате столкновений пострадали более 700 человек.

Ранее в отставку подали министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттар и министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.

Напомним, во вторник, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва, один из которых был очень мощным. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

8 августа, в центре Бейрута демонстрация переросла в массовые беспорядки, во время которых произошла стрельба. По предварительным данним, огонь по протестующим открыли Ливанские силы безопасности.