Руководство Минского электротехнического завода поддержало забастовку

Генеральный директор Минского электротехнического завода имени Козлова вместе с заводским профкомом готовят заявление о незаконных задержаниях протестующих и отключении интернета, передает корреспондент «Радыё Свобода».

По словам заместителя директора завода Валерия Щербо, профком предприятия и генеральный директор поддержали инициативу бастующих рабочих.

Возле завода собрались десятки людей, которые хотят поддержать рабочих.

Напомним, в Беларуси ширится протестная Всебелорусская забастовка, к которой подключается все больше учреждений и предприятий.