Памятник Жанне д’Арк в Париже украсили национальным символом Беларуси

На парижском памятнике легендарной д’Арк установили бело-красно-белый флаг - национальный символ беларусов, флаг РБ в 1991-1995 годах. Об этом пишет белорусский портал tut.by.

Между тем, сегодня в Беларуси протестуют женщины. 250 белорусских женщин вышли в белой одежде с цветами на улицы в Минске, чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков и солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами.

"Хватит нас бить! Мы просто хотим, чтобы голосование было правильным! Мы пришли с открытыи руками, без оружия. Как и другие мирные протестующие. Насилие исходит только с одной стороны" – говорят протестующие.