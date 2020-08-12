Новая фаза протестов: в Беларуси начали блокировать дороги

Сегодня вечером, 12 августа, начиная с 19:00 в Беларуси начались блокировки дорог.

С призывом тотально блокировать автомагистрали страны сегодня выступил главный медиа-координатор протестов Telegram-канал "NEXTA", опубликовав шаблон листовки.

В ней, канал призвал белорусских автомобилистов останавливаться прямо на проезжей части под предлогом поломок. Работников транспортных служб и коммуникаций призвали присоединиться к акциям демонстрантов: открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в него силовиков.

На данный момент в сети появились первое видео с блокировкой центральной автомагистрали в Минске, а также дороги в городе Фаниполь, в Минской области, где протестующие идут по проезжей части с флагом замедляя ход автомобилей.

Также сообщается, что заблокирована проезжая часть в районе станции Минского метрополитена "Грушевка". Там горожане перекрыли проспект Дзержинского.

Еще на одном ролике можно разглядеть несколько остановившиеся без видимой причины троллейбусов. Кроме того, появилось видео с остановкой колонны из десятка автомобилей в Бресте.

Согласно белорусскому законодательству, постановка баррикад, постов и создание других препятствий для передвижения всех видов транспорта запрещены и грозят виновникам не только административной, но и уголовной ответственностью.

Напомним, сегодня, в столице Беларуси, в районе площади Победы сотрудниками ГАИ были задержаны украинцы Константин Реутский и Евгений Васильев.