Поставки сокращены в сотни раз: Турция заменяет российский газ на азербайджанский

Турция еще недавно была вторым крупнейшим клиентом "Газпрома" после Германии, а в нынешнем году практически полностью отказалась от российских поставок.

В июне турецкий рынок пришлось 0,01% от общего экспорта "Газпрома". В Турцию из России было прокачано 2 млн кубометров газа – в 1127 раз меньше, чем в январе, и 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад, сообщило издание finanz.ru.

Российский газ Турция заменяет получаемым из Азербайджана. "Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у него", – сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Из-за отсутствия спроса пришлось останавливать трубопроводы. В мае "Газпром" прекратил прокачку по газопроводу "Голубой поток". Причиной назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель. Но на конец июля, по данным Reuters, труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стояла пустой.

27 июля турецкая сторона объявила о второй за два месяца остановке газопровода "Турецкий поток". Причинами остановок названы ремонт и плановое обслуживание.

Помимо азербайджанского газа Турция планирует наращивать закупки сжиженного газа (СПГ).

В "Газпроме" готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении, сообщало ранее Reuters со ссылкой на источник в компании.

Напомним, "Газпром" получил первый квартальный убыток с 2015 года. Убыток в первом квартале составил 116,2 млрд рублей, в прошлом году за аналогичный период была прибыль в 535,9 млрд руб. Выручка компании сократилась на 24%.