В случае переизбрания Трамп собирается сменить главу Пентагона, – СМИ

Марк Эспер готов занимать свою должность до тех про, пока этого хочет президент.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке говорил, что допускает смену главы Пентагона Марка Эспера, в случае своего переизбрания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Трамп считает, что Эспер, будучи главой Пентагона, недостаточно публично его защищал. По его мнению, Эспер не смог аргументировано объяснить , что Россия платила боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

Кроме того, Трампа не устраивает, что Эспер выступал против идеи использования армии для подавления протестов против расизма. Тогда Трамп заявлял, что военные могли бы быстро справиться со сложившейся в стране ситуацией, а Эспер настаивал, что применение армии – это крайняя мера.

Комментируя данную ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила: "О том потерял ли президент веру в министра обороны, мы все узнаем в будущем".

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир опроверг информацию о готовящихся кадровых перестановках.

"В настоящее время мы не планируем кадровые изменения. Было бы нецелесообразно сейчас строить предположения о перестановках после выборов или во время второго срока", – сказал он.

Тем временем, близкие к Марку Эсперу лица сообщают, что он намерен занимать свою должность "до тех про, пока этого хочет Трамп".

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что служить стране для Эспера является "высокой честью и привилегией".

"Он продолжает эту же приверженность долгу, чести и стране сегодня. Он служит нации и руководит мужчинами и женщинами этого министерства и президент ценит его работу", – сказал Хоффман.

Напомним, президент США Дональд Трамп хотел уволить министра обороны Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестов, однако потом передумал это делать, прислушавшись к своим советникам.