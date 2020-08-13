Трамп не может нормально помыть голову, и в США отменят лимит на расход воды в душах

Сейчас американский душ не может пропускать больше 9,5 литров воды в минуту.

Министерство энергетики США официально предложило изменить метод подсчета расхода воды в душе, сообщила USA Today.

Согласно закону, принятому в 1992 году при президенте Джордже Буше-старшем, насадка американского душа не должна пропускать больше 9,5 литров воды в минуту. Это ограничение было введено ради экономии воды и электроэнергии.

Чтобы обойти запрет, потребители стали устанавливать души с несколькими лейками. Тогда при президенте Бараке Обаме в 2013 году в законе дописали, что лимит относится ко всей конструкции душа.

Теперь же хотят указать, что лимит в 9,5 литров устанавливается для каждой насадки.

В июле президент Дональд Трамп пожаловался, что не может нормально помыть голову в душе. "Включаешь душ, а вода не течет. И что ты делаешь? Конечно, просто дольше стоишь в душе. Потому что у меня волосы должны быть идеальны!" – сказал он, выступая 16 июля на лужайке перед Белым домом.

Вопрос этот волнует Трампа давно – в декабре прошлого года он жаловался, что вода из душа капает, а не льется.

Исследователи издания Consumer Reports заявили, что необходимости в изменениях нет. Из 12,5 тысяч насадок для душа, внесенных в базу данных Министерства энергетики, 74% работают на мощность, которая на 20% меньше федерального стандарта.

Пресс-секретарь Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила, что если правило будет принято, это "позволит американцам, а не бюрократам Вашингтона, выбирать, какие душевые насадки иметь у себя дома".

Исполнительный директор "Проекта информирования о стандартах бытовой техники" Эндрю Деласки сказал, что ему было трудно понять беспокойство президента о душе. "Если ему нужна помощь в поиске хорошего душа, мы можем порекомендовать ему несколько потребительских веб-сайтов, где можно найти хорошую насадку, обеспечивающую мощный поток воды", – добавил он.