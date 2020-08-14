Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации азиатских и белых студентов

Министерство юстиции США обвинило Йельский университет в дискриминации азиатских и белых студентов при приеме на Бакалавриат. В Минюсте считают, что руководство университета отдает предпочтение афроамериканцам при одинаковых оценках.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Не существует такой вещи, как хорошая форма расовой дискриминации. Незаконное разделение американцев на расовые и этнические группы порождает стереотипы и раскол. Американским институтам давно пора признать, что со всеми людьми следует обращаться с порядочностью и уважением, не принимая во внимание цвет их кожи", – говорится в тексте заявления.

Минюст США потребовал от Йельского университета, чтобы во время приема на Бакалавриат в 2020-2021 годах он не ставил во главу угла расу или национальное происхождение абитуриентов.

В самом заведении отрицают любую дискриминацию.

"Утверждение министерства безосновательны. Учитывая то, что университет соблюдает федеральный закон, мы обеспокоены тем, что Министерство юстиции поспешило завершить свое расследование, не проведя полный анализ, который показал бы, что практика Йельского университета полностью соответствует закону о гражданских правах", – говорится в заявлении на сайте университета.

Отметим, профессор Калифорнийского университета Гордон Кляйн был отстранен от работы на три недели после того, как отказался освободить от экзаменов своих темнокожих студентов. Кляйн получил письмо от студентов-афроамериканцев, которые потребовали у него освобождения от экзаменов и попросили об особом отношении на фоне ситуации после смерти Джорджа Флойда.